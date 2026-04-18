高市首相は、東京・九段北の靖国神社で２１〜２３日に行われる春季例大祭に合わせた参拝を見送る方向で調整に入った。首相周辺が明らかにした。首相は就任前、閣僚在任中も含めて例大祭期間中に参拝してきた。首相就任後に参拝すれば中国や韓国が強く反発するのは必至で、両国との関係に配慮したものとみられる。