〈「乱暴にしないで」風俗店に侵入→女性2人の下着を脱がせ⋯26歳・海上自衛隊員が性犯罪者に変貌した“衝撃の理由”（平成21年の事件）〉から続く全裸で街をさまよい、行く先々で異常行動を繰り返した海上自衛隊員の男（当時26歳）。やがて逮捕され、その供述から明らかになったのは、常軌を逸した犯行の裏にあった“歪んだ認識”だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）被害女性たちは深い恐怖を抱えたまま職を離