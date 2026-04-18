俳優の成宮寛貴（４３）が１７日放送の日本テレビ系「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜午後７時）内の再現ドラマに出演し、地上波で約１０年ぶりに演技を披露した。「金曜――」は世界各国で実際に起きた事件などをもとにしたクイズ、その再現ドラマで真相を推理するバラエティーだ。レギュラーは千鳥のノブと嵐の二宮和也で、この日放送が初回。成宮は２００２年、中国の瀋陽・日本総領事館に５人の脱北者が駆け込もうとした