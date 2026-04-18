マイカー購入で利用されることの多い「残価設定型クレジット（残クレ）」。 ソニー損害保険株式会社のアンケート調査によると、残クレでマイカーを購入した人は3.0％、これから残クレで購入する予定と回答した人は15.8％でした。 一方で、住宅ローンを検討する際に影響があるのか気になる方も多いでしょう。特に「借入額が減らされるのではないか」「審査に通らないのでは」といった