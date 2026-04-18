京都府南丹市で行方が分からなくなっていた安達結希くん（11）が遺体で発見された事件で、父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。安達容疑者は容疑を認め、また殺害についても認めているという。【容疑者の写真を見る】逮捕前、駐車場の防犯カメラに映っていた安達容疑者 結希くんの捜索願のチラシを配っていた安達容疑者が警察に説明していた内容によると、3月23日朝、結希くんを同市園部小学校まで送り届