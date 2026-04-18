20日からドキュメンタリー映画配信3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、日本代表「侍ジャパン」は連覇に届かなかった。ベネズエラに敗れた準々決勝から約1か月。NetflixのWBC用Xアカウントが公開した大谷翔平の動画に反響が広がっている。米マイアミで3月14日（日本時間同15日）に行われた、ベネズエラとの準々決勝。「3番・中堅」で先発出場した鈴木誠也だったが、初回に盗塁を試みた際に右膝を負傷し、2回の