4月10日に公開された『劇場版名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、異例のロケットスタートを切った。公開3日間（4月10日〜12日）で観客動員231万人、興行収入は約35億円を突破。シリーズ歴代No.1の初動を記録した。【写真】最前列しか空いてない…公開翌日のレイトショーでもほぼ満席にコナン映画、『鬼滅の刃』越えなるか！？内訳を見ると、初日から11億円超、土曜は12億円台、日曜も11億円台と高水準を維持。全国526館での