ME:Iの「COCORO」こと加藤心が26日、エビス・プロ所属となり芸能活動を再開すると発表。コメントを寄せた。【写真】昨年で活動を終了していた加藤心エビス・プロは、「このたび、加藤心の芸能活動再開および当社への所属を正式にお知らせいたします」と報告。「加藤心はこれまで音楽活動を中心に表現の幅を広げてまいりました。活動を通じて培ってきた経験を礎に、この度、再び芸能活動を本格的に再開する運びとなりました」