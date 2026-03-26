大人世代のパンツコーデは、ラフに寄りすぎないきれいなシルエットを意識したいところ。そんな気分に寄り添う商品を【しまむら】で発見しました。美しいラインを描きながら、ラクに穿けるのが大きな魅力。今回は、そんなパンツの魅力とコーデをあわせてご紹介します。取り入れるだけでさりげなくオシャレ見えを後押ししてくれるので、ぜひチェックしてみて。 シンプルなワンツーもこなれ感のある表情に