東京・港区のIT関連会社の代表が、男性役員とみられる遺体を遺棄した疑いで逮捕された事件で、男性は行方不明になる直前、翌月に知人と会う約束をしていたことが分かりました。港区赤坂のIT関連会社代表・水口克也容疑者（49）は2025年10月、50代の男性役員とみられる遺体を事務所から別の場所に遺棄した疑いが持たれています。遺体は見つかっておらず、警視庁は18日、神奈川県相模原市と東京・八王子市の境にある「大垂水峠」近く