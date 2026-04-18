入眠時の深部体温低下が阻害されると、睡眠は断片的になり、回復力も低減するという/Kevin C Moore/Image Source/Getty Images via CNN Newsource（CNN）厚手の毛布の下で寝返りを繰り返した経験があるなら、暑すぎることがどれほど睡眠を妨げるか、身を持って感じたことがあるだろう。「温度は睡眠において最も過小評価されている要因の一つ」と、全米睡眠財団の研究・科学部門でシニアバイスプレジデントを務めるジョセフ・ジエ