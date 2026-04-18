「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、ギャルに“電撃復帰”した姿を披露し話題を呼んでいる。ギャルっぽい雰囲気からガラリと変わった姿が話題となっていたゆきぽよは、１８日までにインスタグラムで「ＧＹＡＲＵＩＳＢＡＣＫ」と記し、再びギャルの姿に戻った様子を披露。美脚をあらわにし、ド派手ネイルをした姿を披露した。この投稿には「やっぱギャルギャルなゆきぽよ可愛すぎ」「やっぱ世界