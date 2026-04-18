老後資金として最低2,000万円、場合によっては4,000万円や5,000万円が必要と言われる昨今、新NISAでは「1,800万円」の非課税枠をフル活用することがひとつの目安のように語られることがあります。しかし、現実には「そんな大金を用意できない」という人が大半でしょう。そこで今回、非課税枠にこだわらず、老後に備えるための現実的な投資戦略について、具体的なシミュレーションを交えて整理します。新NISA「2つ」の大前提まず、