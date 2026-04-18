日本における「民間企業」の主体性を強化するためには、投資文化のさらなる定着が重要です。米国と比較して「資本」を利用する意識が遅れている日本において、〈一億総株主化〉へ向けた意識改革こそが日本経済を成長に導くカギであると著者は指摘します。本記事では、広木隆氏の著書『株はずっと上がるもの誰も書けなかった株式投資の真実』（日経BP）から一部編集・抜粋し、長期的な“成長戦略”としての一億総株主化の展望につ