京都府南丹市の山林に男子児童の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。父親の車のドライブレコーダーの映像が一部消えていることが新たにわかりました。父親は逮捕前の任意の調べに「首を絞めつけて殺した」と話していたことも判明しています。【写真で見る】安達優季容疑者の車を捉えた防犯カメラ映像安達容疑者はチラシ配りも受け取った人「どういう気持ちで…」11歳の安達結希さんが行方不明になった8日後の映像。ケー