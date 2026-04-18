タレント・女優として幅広く活躍する山之内すず（24）。「ティーンのカリスマ」と呼ばれ、天真爛漫なキャラクターが印象的な彼女が“絶望の学生時代”を初告白した。【映像】痩せすぎ？ 中学生時代の山之内すず（複数カット）「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」2001年に兵庫県神戸市で生まれた山之内すず。物心がつく頃には、両親が離婚しており、幼少期はシングルマザー家庭で育った。 小学生時代 「小学校に上が