【女子旅プレス＝2026/04/18】次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」（東京都中央区）では、“屋上ドッグラン併設型ビアガーデン”「DOG RUN & BBQ Beer Garden」を期間限定で開催。期間は4月21日（火）〜 冬季休業まで。【写真】「DOG RUN & BBQ Beer Garden」体験イメージ◆都心で愛犬と一緒に楽しむルーフトップ体験ホテル内のルーフトップに開設する新ドッグランには、Yogibo（ヨギボー）独自のファブリッ