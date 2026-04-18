アイドルグループ「Snow Man」のメンバーで俳優の目黒蓮（29）が多忙を極めている。現在はハリウッド制作の配信ドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影のため、はるかカナダに遠征中。当代きっての人気者に“早く帰ってきてほしい”と、望む声も聞こえてきて……。＊＊＊【写真を見る】ホントに目黒蓮⁉「まるで別人」の“激太り”ショット異例の事態目黒を巡って今、ギョーカイでは“SHOGUN問題”なるものが取り沙汰