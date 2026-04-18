北京市内の繁華街で働く出前アプリ「美団」の配達員＝2025年12月（共同）【北京共同】中国の国家市場監督管理総局は18日までに、出前サービスに関連する中国のプラットフォーム事業者7社に違法行為があったとして、計36億元（約830億円）の罰金を科したと発表した。飲食営業の許可を持たずに隠れて出前を提供する「幽霊店」を放置したためという。対象のプラットフォームは、中国で多くの人が利用する出前アプリ「美団」や、日