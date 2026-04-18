メイクしながら紫外線対策もしたい方に♡Lakaから新作チーク「サンシールドグローイーチーク」が登場しました。SPF50+／PA++++のUVカット効果を備えながら、みずみずしいツヤと自然な血色感をプラスできる優秀アイテム。全11色の豊富なカラー展開で、自分らしいメイクを楽しめる注目のチークをチェックしてみてください♪ UVケアできる新感覚チーク♡ 「サンシ&