◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日・大島洋平外野手が「１番・中堅」で起用された。今季初スタメン。中堅での出場は２４年８月７日以来、２シーズンぶりとなる。「２番・二塁」には、辻本倫太郎内野手。ドラフト６位・花田旭外野手（東洋大）は１１試合ぶりに先発メンバーから外れ、ボスラーもベンチスタートとなった。中日のスタメンは以下１（中）大島２（二）辻本３（三）福永４（左）細川５（一）高