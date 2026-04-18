オマーンのムサンダム州沖のホルムズ海峡を航行する船舶=12日/Reuters（CNN）イランのアラグチ外相は17日、世界の石油市場に混乱をもたらしている今回の戦争が始まって以降、事実上封鎖されていたホルムズ海峡について、停戦の残り期間中は開放されると明らかにした。アラグチ氏はSNSで海峡開放の発表を行い、イスラエルとイランの後ろ盾を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で成立した10日間の停戦と関連づけ