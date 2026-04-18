長崎県警は１７日、同県の離島・対馬、壱岐両市の海岸で昨年１０〜１２月、麻薬「ケタミン」の入った四つの袋（計約４キロ・グラム）が相次いで見つかったと発表した。韓国・済州島（チェジュド）の海岸でもケタミンとみられる麻薬の発見が相次いでいる。県警は海外から漂着した可能性もあるとみている。県警の発表では、昨年１０月１２日、対馬市の海岸で中国語や「Ｃｈｉｎａｔｅａ」といった文字が書かれた茶袋を住民が発