阪神タイガースの元プロ野球選手・関本賢太郎氏が預託法違反の疑いがある企業のビジネスに深く関与していたことが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】被害総額“約250億円”の企業に深く関与していた「代打の神様」阪神・関本健太郎氏4月14日、京都市にあるサーバー機器関連企業「クリアースカイ」（以下、クリアー社）が預託法に違反しているとして、顧客らの弁護団が消費者庁に告発状を提出した。クリアー社は、社内デ