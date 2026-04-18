打者として通算OPS.956＆奪三振率11.33は歴代12位二刀流の凄まじさを物語る“図”だ。ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）の本拠地・メッツ戦で今季2勝目をマーク。6回1失点、10奪三振の快投を見せた。今季は開幕から投打でフルスロットルで活躍。ある偉業に、米メディアも注目している。米スポーツ予想プラットフォーム「Onyx」は、15日（同16日）のメッツ戦前に自社X（旧ツイッター）を更新。「我々は、ショウヘ