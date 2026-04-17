全国で「イオンシネマ」を運営するイオンエンターテイメントは17日、公式サイトで2026年6月19日より、鑑賞料金の一部を改定することを発表した。【一覧】「イオンシネマ」改定前、改定後の料金一覧同社は文書を発表。「全国に「イオンシネマ」を運営するイオンエンターテイメント株式会社は、2026年6月19日より、鑑賞料金の一部を改定いたします」と伝え、その理由について「当社はこれまで、シネマの設備やサービスの維持向上