「子どもほっといて外に行くような人やった」〈衝動的に首を絞めて殺してしまった〉京都府南丹市園部町の山中に小学６年生・安達結希くん（11）の死体が遺棄された事件。逮捕された結希くんの父親で南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、事前に行われた任意の取り調べに対し、このように供述したという。「３月23日に結希さんの行方がわからなくなって以降、29日にランリュックが、４月12日には靴が発見されました。そし