接客業やサービス業に携わっていると、多かれ少なかれ直面するのが「クレーム」だ。なかには、難癖をつけたいだけとしか思えないカスハラ的な要求も少なくない。ガールズちゃんねるに4月中旬、「意味不明なクレーム来たことある人」というスレッドが立ち、接客サービスの現場で働く人々の注目を集めた。なかでもトピ主が投稿した「ある習い事の講師」としての体験談が衝撃的だ。（文：篠原みつき）「保護者から目撃されてしまい、