2026年1月に米司法省が開示した「エプスタイン文書」をきっかけに、政財界の著名人との関係が改めて注目されるなか、メラニア・トランプ夫人は4月9日、ホワイトハウスで記者会見を開き、ジェフリー・エプスタインとの関係を全面的に否定した。SNS上で拡散されてきた「エプスタインがトランプ夫妻を引き合わせた」との噂についても明確に否認し、出会いはイタリア出身の実業家、パオロ・ザンポッリ氏によるものだと説明。しかし、親