義母からの壮絶なイジメは幼いキヨの心をジワジワと蝕んでいった。【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramでエッセイ漫画を発信しているゆっぺ(@yuppe__2)さん。その代表作である「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、完結後に電子書籍化され、多くの読者から「何度も読み返している」「人生で一番大切なことが描かれている」といった声が寄せられている作品だ。本作は