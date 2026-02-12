読売テレビの松田陽三代表取締役社長が１２日、大阪市内の同社で会見し、今秋をもって終了する同社制作の情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜、後１・５５）について言及した。松田社長は２０年以上続いた番組、そしてＭＣを務めた宮根誠司アナウンサーへ、「報道情報番組を２０年するということは並大抵のことではなく、体力的にも精神的にも、我々常人の予想を超えるものがあったと思います」と、敬意を込めて語った