阪神・藤川球児監督（４５）が２６日、東京ドームでの開幕前日会見に出席し、シーズン初戦に向けて闘志を燃やした。「明日開幕に向けていい準備ができたと確信しております。東京ドームで宿敵・巨人なんで臨むところというか、早く勝負がしたいなと思っています」。開幕投手は昨季?投手３冠?に輝いた村上頌樹投手（２７）が２年連続で務める。指揮官は「２年連続ですが、常に新しい気持ちで挑戦者として戦うと言い続けています