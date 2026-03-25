日本野球機構（ＮＰＢ）は２５日、中日のコーチ異動を発表した。森越祐人内野守備走塁コーチと大塚晶文巡回投手・育成コーチがマネジャーとスコアラーを兼任する。森越コーチは名城大から２０１０年度ドラフト４位で中日入団。阪神、西武を経て２０年を最後に現役を引退した。母校・名城大のコーチを経て２２年オフに古巣中日の２軍内野守備走塁コーチに就任。今季から１軍担当となっていた。大塚コーチは現役時代は近鉄や