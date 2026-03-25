2児の母で俳優の北川景子（39）が25日、自身のXを更新。4作目となる手作りのぬいぐるみを公開した。【写真一覧】「完成度が高過ぎ」「本出せるレベル」娘へ手作りした“新作”ぬいぐるみを披露した北川景子長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び