〈「まさかトモコじゃないよね？」部活でのいじめを苦にした女子中学生（13）の母親が忘れられない“嫌な予感”が走った瞬間〉から続く2019年10月26日深夜、大阪府堺市の中学2年生だったトモコさん（仮名、享年13）がマンションから転落し、救急搬送された。一命はとりとめたものの1週間後に病院で死亡した。【本人写真】女子バレー部でのいじめに苦しみ亡くなったトモコさん。「ほんまうざいねんけど」と書かれたメモを捨てずに