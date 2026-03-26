大学生の娘のひとり暮らしに心配がつきないAさん。少しでもセキュリティーがしっかりしているマンションに住んでもらうため、家賃12万円を毎月渡しているそうです。ふと「贈与になるのでは？」と心配になったそうですが、どうなのでしょうか？ 子の生活のための贈与は非課税 親が子に金銭的な支援をするのは、日常的によくあることです。子が小さいときは、養育のため親が生活費や教育費を負担することに疑問を持ち