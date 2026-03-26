青森県代表として第98回選抜高校野球大会（センバツ）に出場している八戸学院光星高等学校が公式Xで、クラウドファンディングを通じた支援を呼びかけ、さまざまな反応を集めている。勝ち進むと「費用はさらに膨らんでいきます」八戸学院光星高校は24日に行われた2回戦で滋賀学園を下し、ベスト8を決めていた。一方、公式Xではベスト8進出について「学校としては喜ばしいこと」としつつ、「反面、滞在期間の長期化により、資金面に