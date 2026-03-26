【SVリーグ】KUROBEアクアフェアリーズ 1ー3 Astemoリヴァーレ茨城（3月21日・女子第20節）【映像】触れてません！ 胸を突き出し猛アピール女子バレーで、ネットに触れそうになる体をなんとか静止させようと胸を突き出したポーズで回避行動。咄嗟の振る舞いに「カワイイ」とファンも反応した。大同生命SVリーグ女子の第20節が行われ、KUROBEアクアフェアリーズはホームでAstemoリヴァーレ茨城と対戦。注目のシーンは試合中盤に