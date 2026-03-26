連邦刑務所に収監中だが…いよいよメジャーリーグが開幕。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31歳）の「二刀流完全復活」が注目を集めるなか、かつての“相棒”である水原一平受刑者（41歳）の返済金が、日を追うごとに膨らんでいることが「現代ビジネス」の取材で明らかになった。「大谷選手の専属通訳だった水原氏は、2024年3月20日、開幕戦の直後にドジャースを解雇されました。原因は、違法なスポーツ賭博にのめり込んでい