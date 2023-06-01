◇フィギュアスケート世界選手権第1日（2026年3月25日チェコ・プラハ）女子SPでは今大会限りで引退する坂本花織（シスメックス）が今季世界最高となる79・31点で首位発進した。スピン、ステップでレベルの取りこぼしがあったものの、質の高い演技で圧倒。22〜24年と世界選手権3連覇、ミラノ・コルティナ五輪では2大会連続表彰台となる銀メダルを獲得したスケーターが頂点返り咲きへ好発進した。五輪4位の千葉百音（木下グ