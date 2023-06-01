DMM TVにて、2026年4月10日（金）より公開される劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を記念し、『名探偵コナン』劇場版27作品ならびに関連作品が、2026年3月下旬より順次、期間限定で見放題配信される。 ＞＞＞劇場版27作品のラインナップやキャラクターカットをチェック！（写真5点）『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける