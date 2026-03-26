女優・綾瀬はるかが出演するユニクロ製品・エアリズムのCMが、2026年も放送され始めている。だが、早くも視聴者からは疑問を抱く声が寄せられているようだ。2021年から、同社の『Life Wear』のスペシャルアンバサダーとして、多くのCMに出演してきた綾瀬。3月16日には、綾瀬が出演する春夏向けの機能性インナー「エアリズム」のCMが放送開始されることが発表された。「2025年から放送されているこのCMは、綾瀬さんの“露出過多