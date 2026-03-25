北京では最近、出入境者（外国および香港マカオ台湾との往来者）の増加が顕著です。3月25日午前9時時点で、北京での年初来の通関者は前年同期の1．13倍になり500万人を突破しました。前年より12日早く500万人に達したとのことです。3月に入ってからは入境する外国人が顕著に増加しており、「入境観光」は人気に火のついた状態を維持しています。入境した外国人は3月13日以降、12日連続で1日あたり1万2000人を超えました。特に3