俳優高知東生（61）が24日夜、Xを更新。元タレントの坂口杏里容疑者（35）が、東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円）を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕されていた件に言及した。高知は「300円の万引きで捕まった元タレントさんの件。まだ勾留されているというが余罪があるのか？いずれにせよこのピンチをチャンスに変えて欲しい」と書き出した。そして「誰かしっかりした支援者に繋がり、場