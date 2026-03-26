砂漠気候で年間を通じて降水量が非常に少ない中東のエジプトで大気が不安定となり、珍しく雹が観測されました。【映像】エジプトで雹が降る様子（実際の様子）エジプトでは25日、上空に寒気を伴った低気圧が発達し、そこに温かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定になりました。首都カイロでも、局地的に激しい雨が降り、時折、雹も観測されています。エジプト人男性「氷が降るなんて私たちには新鮮な経