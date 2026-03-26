ドジャース・大谷翔平（31）の個人口座から約1700万ドル（約26億円）を不正に受け取り、違法賭博運営などの罪に問われた胴元、マシュー・ボウヤー（50）。当初より半年ほど早く出所し、現在は「ハーフウェイ・ハウス」と呼ばれる米カリフォルニア州の施設に収容されている。同施設は社会復帰が円滑にできるよう支援している。【写真を見る】身体にびっしりタトゥーが入ったボウヤーの「出所投稿」。大谷の折れたバットを手に取り