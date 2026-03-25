京都府南丹市で、小学5年の男子児童が23日から行方が分からなくなっていることが分かりました。 行方不明になっているのは南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）です。 警察などによりますと、安達さんが最後に目撃されたのは、家族が小学校に送り届けた23日午前8時だということです。 この日は卒業式だったため、登校するのは小学6年と5年だけでした。 安達さんの担任は児童らを会場に誘導しましたが、安達さんの姿が見