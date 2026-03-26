東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が24日、自身のXを更新。株取引でケタ違いの含み損を抱えていることを報告すると、ネット上で驚きの声が出ている。【画像】気になる！ケタ違いの金額…水谷隼の持ち株の含み損定期的に株やFX取引について報告している水谷は、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。スクショを見てみると銘柄は不明だ