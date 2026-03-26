モデル・タレントの梅宮アンナが、昨年スピード婚した夫との馴れ初めについて語った。【映像】8歳上有名アートディレクターの夫梅宮は、3月23日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2024年に乳がんを公表後、抗がん剤治療、右胸全摘出手術、放射線治療を経験し、その闘病の様子をSNSで発信してきた梅宮。「決して楽なものではなかった」という約10ヶ月に渡る治療を乗り越え、副作用も落ち着いた昨年5月、出会って