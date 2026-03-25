歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。入学予定だった大学を明かした。歌手を目指して大阪から上京、2015年に結成した女性グループ「BiSH」でデビューしたアイナ。23年の解散後はソロ歌手となり、昨年のNHK紅白歌合戦ではソロとして初出場を果たした。上京直前、母は「私に大阪から離れてほしくなくて」反対していた。アイナの大学進学を望んでおり、「大阪